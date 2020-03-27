الامارات | محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري بشار الأسد

شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد يجري اتصالا هاتفيا بالرئيس السوري بشار الأسد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اتصالا هاتفيا بفخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وذلك في سياق اتصالاته لمتابعة الأوضاع الإنسانية للشعوب و الدول الشقيقة و الصديقة.

و بحث سموه و الرئيس السوري خلال الاتصال .. مستجدات و تداعيات فيروس كورونا المستجد / كوفيد - ١٩/ في المنطقة والعالم والاجراءات والتدابير الاحترازية المتخذة في البلدين للتصدي لهذا الوباء و إمكانية مساعدة و دعم سوريا الشقيقة في هذا الصدد بما يضمن التغلب على الوباء وحماية شعبها الشقيق.

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و أكد سموه ضرورة أن تسمو الدول فوق المسائل السياسية في هذه الظروف الاستثنائية و تغلب الجانب الإنساني في ظل التحدي المشترك الذي نواجهه جميعا .. و شدد على أن سوريا البلد العربي الشقيق لن يكون وحده في هذه الظروف الدقيقة و الحرجة.

من جانبه رحب فخامة الرئيس السوري بشار الأسد بمبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان .. مثمنا موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الإنساني في ظل ما تشهده المنطقة والعالم من هذا التحدي المستجد و أكد ترحيبه بهذا التعاون خلال هذا الظرف وأشاد بهذه المبادرة بكل معانيها السامية.