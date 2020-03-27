الامارات | شرطة أبوظبي توفر تصاريح الخروج عبر موقعها الالكتروني ‎

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي توفر تصاريح الخروج عبر موقعها الالكتروني ‎ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة ابوظبي انها توفر عبر موقعها الالكتروني http://www.adpolice.gov.ae تصاريح الخروج للراغبين خلال أوقات عمل برنامج التعقيم الوطني، والذي يبدا من الساعة 8 مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ابتداء من الخميس الماضي وحتى يوم الأحد المقبل

وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي دعما لجهود البرنامج وتعزيز سلامة الأفراد ، داعية افراد المجتمع الي الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.

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