شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبي توفر تصاريح الخروج عبر موقعها الالكتروني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة ابوظبي انها توفر عبر موقعها الالكتروني http://www.adpolice.gov.ae تصاريح الخروج للراغبين خلال أوقات عمل برنامج التعقيم الوطني، والذي يبدا من الساعة 8 مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ابتداء من الخميس الماضي وحتى يوم الأحد المقبل
وأشارت إلى أن هذه الخطوة تأتي دعما لجهود البرنامج وتعزيز سلامة الأفراد ، داعية افراد المجتمع الي الالتزام بالتعليمات الصادرة في هذا الشأن.
بالفيديو.. رادارات دبي ترصد سيارات غير الملتزمين بالبقاء في منازلهم خلال فترة التعقيم
وسيلة تفادي مخالفات "رادارات دبي" خلال برنامج التعقيم الوطني
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | شرطة أبوظبي توفر تصاريح الخروج عبر موقعها الالكتروني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.