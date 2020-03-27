الامارات | بالفيديو.. رادارات دبي ترصد سيارات غير الملتزمين بالبقاء في منازلهم خلال فترة التعقيم

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. رادارات دبي ترصد سيارات غير الملتزمين بالبقاء في منازلهم خلال فترة التعقيم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قامت شرطة دبي بتفعيل أجهزة الرادار في مختلف شوارع الإمارة لرصد أي سيارة لا تلتزم بتعليمات البقاء في المنازل خلال فترة تطبيق برنامج التعقيم الوطني الذي انطلق مساء أمس الخميس وتلقى مركز الاتصال الموحد 901 في شرطة دبي عشرات الاتصالات من أشخاص تم تصوير سياراتهم بأجهزة الرادار.

وقال مدير مركز الاتصال الموحد الرائد محمد الحمودي لـ"الإمارات اليوم" إن على الجميع التسجيل في الموقع الإلكتروني في الموقع الإلكتروني الذي أطلقته اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في إمارة دبي لتسجيل كل من ترغمه الظروف على الخروج من المنزل لسبب ضروري مثل شراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو لضرورة صحية أثناء ساعات "برنامج التعقيم الوطني" الذي أطلقته وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية" وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، تفادياً لتسجيل أي مخالفات ضده.

وسيلة تفادي مخالفات "رادارات دبي" خلال برنامج التعقيم الوطني

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وأضاف أن المركز تلقى عدد كبير من الاتصالات من اشخاص تم تصويرهم رغم التزامهم بالسرعة المحددة، عازياً ذلك إلى إعادة ضبط الأجهزة لرصد كل من يخالف تعليمات البرنامج الوطني.

ونوه بالتزام غالبية سكان الإمارة بالإجراءات المرتبطة ببرنامج التعقيم الوطني والبقاء في منازلهم، لافتاً إلى رصد حالة كبيرة من الالتزام من خلال كاميرات غرفة القيادة والسيطرة بالإدارة العامة للعمليات بشرطة دبي.