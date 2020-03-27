الامارات | "الصحة" تعلن شفاء 3 حالات و تسجيل 72 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" تعلن شفاء 3 حالات و تسجيل 72 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت "وزارة الصحة و وقاية المجتمع" اليوم عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم / كوفيد-19 / تم رصدها من خلال الإبلاغ المبكر و التقصي النشط و المستمر وتعود لجنسيات مختلفة شملت شخصا من سيريلانكا، الأردن، فلسطين، سوريا، إيران، جزر القمر، الصين، السعودية، فيرغيزستان، البوسنة، صربيا، اليونان، أوروغواي، رومانيا، السويد، جنوب أفريقيا، العراق و اليمن وشخصين من النيبال و إثيوبيا و أربعة أشخاص من الإمارات و خمسة أشخاص من كل من بريطانيا، باكستان و لبنان، و ثمانية أشخاص من بنغلاديش و23 حالة من الهند .. وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وتم التعرف على الحالات من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقا و كانوا جميعهم في الحجر الصحي وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج و بذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 405 حالات.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

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وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة و شملت شخصا من باكستان و شخصين من بنغلاديش وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 55 حالة.

وأوصت الوزارة و الهيئات الصحية المحلية أفراد المجتمع باتباع السلوك الصحي الذي يساعد في حماية الأفراد من العدوى بالأمراض المعدية كالاهتمام بنظافة الأيدي وغسلها جيدا بالماء والصابون و تغطية الأنف و الفم عند السعال أو العطس لمنع انتشار الجراثيم والفيروسات.

ونصحت الوزارة الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية بتجنب الاختلاط في الأماكن المزدحمة و المجالس.. وأهابت بالجمهور تقصي المعلومات من المصادر الرسمية وتجنب نشر الشائعات.