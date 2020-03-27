الامارات | بالفيديو والصور: 257 مركبة و1098 متخصص لتعقيم أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو والصور: 257 مركبة و1098 متخصص لتعقيم أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت الفرق المتخصصة عمليات تعقيم الطرق والمرافق العامة في إمارة أبوظبي، وذلك لليوم الثاني من برنامج التعقيم الوطني والذي يتم تنفيذه على ثلاث أيام، وأكد مركز أبوظبي لإدارة النفايات "تدوير"، أن جهوده مستمرة تماشياً مع الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة الحالة الطارئة الصحية المستجدة بهدف الحفاظ على النظافة والصحة العامة، مشيراً إلى أن الموارد البشرية والمركبات والمعدات المخصصة لأعمال التعقيم في إمارة أبوظبي تشمل257 مركبة و524 معدة غسيل ورش، بالإضافة إلى 1098 من المهندسين والفنيين والعمال.

وأوضح المركز، أن الموارد المخصصة لأعمال التعقيم في كافة قطاعات إمارة أبوظبي، تشمل 35 مركبة ضاغطة للنفايات، و40 مركبة غسيل حاويات، و24 معدة غسيل ضاغطة، و18 مركبة صهريج مياه، و61 معدة غسيل انفاق، و439 معدات ومكائن رش بمختلف أحجامها، بالإضافة على 164 مركبات دائمة، بجانب 1098 من الموارد البشرية، ما بين مشرفين فنيين "مهندسين" وفنيين وسائقين وعمال.