«بلدية الظفرة» تحذر ملاك العزب من التجمعات

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

دعت بلدية منطقة الظفرة جميع ملاك العزب إلى أخذ الحيطة والحذر وتجنب التجمعات، وعدم التوجه إلى العزب، تماشياً مع الإجراءات الوقائية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس «كورونا»، وحفاظاً على صحة الجميع وسلامته.

ونفذت البلدية مجموعة من الحملات التوعوية على مختلف المرافق والجهات العاملة في منطقة الظفرة من محال وصالونات تجميل وحلاقة للتوعية والتعريف بمخاطر فيروس «كورونا»، وأهمية الالتزام بالتوجيهات الصحية الصادرة من الجهات المختصة، وأن يلتزم الجميع بالبقاء في المنازل دون مخاطرة، والخروج دون ضرورة، ما يؤدي إلى انتشار الفيروس، والتسبب في أضرار للفرد والمجتمع.

كما أكدت البلدية خلال حملاتها التوعوية على المحال وصالونات التجميل أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب اتباعها وتعقيم الأدوات المستخدمة، والتركيز على النظافة الشخصية للعاملين وتقيّدهم بغسل وتعقيم اليدين بشكل مستمر مع توفير مواد مطهرة ومعقمة للأيدي بشكل كافٍ، وفي متناول مرتادي الصالونات، إضافة إلى ذلك تم إلزام جميع العاملين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء تقديم كل الخدمات، واستخدام الأدوات ذات الاستعمال لمرة واحدة، وذلك كإجراء احترازي للوقاية من انتقال أي عدوى، وفي إطار حرصها على اتخاذ كل التدابير الوقائية، التي تضمن الحفاظ على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم.