الامارات | "مجموعة محمد وعبيد الملا" تدعم "صحة دبي" بمبنى يضم 390 سريراً مجهزاً لعلاج مرضى كورونا

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصصت مجموعة محمد وعبيد الملا مبنى متكامل، كمستشفى ميداني، بواقع 390 سريراً مجهزاً لعلاج مرضى كورونا، وذلك كمبادرة تطوعية دعماً منها للجهود الحكومية التي تبذل للتصدي للمرض، بالتعاون والتنسيق مع هيئة الصحة في دبي
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، شريف بشارة لـ " الإمارات اليوم " أن هذه المبادرة تأتي التزاماً من المجموعة برد الجميل للوطن، والتكاتف جنباً إلى جنب مع المؤسسات الصحية الحكومية، لتعزيز ودعم جهودها في مواجهة المرض والحد من انتشاره.
وقال أنه تم تخصيص مبنى متكامل مستقل، بواقع 390 سريراً، يقوم عليه نخبة من الطواقم الطبية والتمريضية التي يزخر بها المستشفى الأميركي، وهو مجهز بأفضل التقنيات الطبية، دعماً، وتحسباً لأية ظروف مستجدة تراها الهيئة.
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