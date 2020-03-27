الامارات | "الصحة" والخارجية" تعقدان إحاطة إعلامية جديدة حول آخر مستجدات "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة" والخارجية" تعقدان إحاطة إعلامية جديدة حول آخر مستجدات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنظم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، الإحاطة الإعلامية السابعة لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كوفيد 19، وذلك في الخامسة من مساء الغد، "السبت 28 مارس، 2020"، وسوف يتم بث الإحاطة على الهواء مباشرة، عبر حساب نادي المراسلين الأجانب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والقنوات التليفزيونية.
وتفصيلاً، يستضيف نادي المراسلين الأجانب التابع للمجلس الوطني للإعلام الإحاطة الإعلامية الإلكترونية السابعة لحكومة الإمارات للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد، حيث ستستعرض المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، فريدة الحوسني، اخر مستجدات فيروس كوفيد 19، كما سيشارك وكيل وزارة مساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خالد المزروعي، في الإحاطة.
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