الامارات | خادمة تحتال على مديرة أوروبية

شكرا لقرائتكم خبر عن خادمة تحتال على مديرة أوروبية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خانت خادمة آسيوية ثقة مخدومتها (مديرة أوروبية) بطريقة غير تقليدية إذ سرقت دفتر الشيكات الخاص بها، وحررت لنفسها شيكاً بقيمة 10 آلاف درهم، واستطاعت صرفه من البنك، لكن لم تجد فرصة للتمتع بالمبلغ إذ قبضت عليها شرطة دبي.

بعد التحقيق مع المتهمة أحالتها الشرطة إلى النيابة العامة التي وجهت إليها اتهاماً بارتكاب جناية السرقة من قبل العاملين وجنح التزوير في محرر غير رسمي واستعماله والاحتيال للاستيلاء على مال الغير دون وجه حق وأحالتها إلى محكمة الجنايات التي باشرت محاكمتها.

وقالت المجني عليها (مديرة أوروبية)، إنها تقيم بشقتها في منطقة دبي مارينا وتعاقدت مع إحدى شركات خدمات التنظيف، لتوفير عاملات تنظيف لها، لافتة إلى أنه قبل وقوع السرقة حضرت المتهمة إلى شقتها لهذا الغرض، ومن ثم اختفى دفتر الشيكات الخاص بها الصادر من أحد البنوك المحلية.

وأضافت أن المتهمة قامت بتعبئة بيانات أحد الشيكات والتوقيع عليه، وتقديمه إلى البنك واستطاعت سحب مبلغ 10 الآف درهم من حسابها.

من جهتها اعترفت الخادمة في محضر استدلال الشرطة وتحقيقات النيابة العامة، بسرقة دفتر الشيكات الذي وقعت المجني عليه على أحدها وقامت بتعبئة بمبلغ 10 آلاف درهم وصرفه.

وفي قضية منفصله باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة خادمة أسيوية أخرى، بتهمة سرقة مبالغ مالية مختلفة من مخدومها.

وقال المجني عليه في تحقيقات النيابة العامة، إنه لاحظ اختفاء مبالغ مالية من عملات مختلفة، من منزله فاشتبه في الخادمة وشرع في مواجهتها وبحث في الملحق الذي تقيم به داخل الفيلا ووجد النقود، واعترفت له المتهمة بأنها سرقت أمواله، وكذلك اعترفت في محضر الاستدلال وتحقيقات النيابة العامة.