السماح لموظفين في وسائل الإعلام غير الحكومية بالعمل خلال «التعقيم الوطني»

أبوظبي (وام) قرر المجلس الوطني للإعلام إلحاقاً بقرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة الداخلية، القاضي بإطلاق «برنامج التعقيم الوطني» السماح للعاملين في وسائل الإعلام غير الحكومية بالعمل خلال فترة التعقيم، بنسبة لا تتجاوز 30% من العاملين في كل وسيلة وعلى مدار 24 ساعة، على أن يتم اتخاذ ما يلزم لضمان الالتزام بهذه النسبة. وكان قرار وزارتي الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، نص على عدم شمول العاملين في قطاع الإعلام الحكومي بالقرار الذي نص على تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو، خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع ابتداء من مساء اليوم الخميس الموافق 26 مارس والذي سيتم يومياً في الفترة من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي ولغاية 29 مارس المقبل. وأعطى القرار الخاص ببرنامج التعقيم الوطني الصلاحية للجهات الحكومية لإصدار تعاميم توضح الاستثناءات الممنوحة لكل قطاع، لضمان سير العمل في مختلف القطاعات، وبما ينسجم مع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعتمدة. ودعا المجلس الوطني للإعلام المؤسسات الإعلامية إلى تسخير إمكانياتها المهنية والتقنية وبكل اللغات المتاحة لديها لتوعية الجمهور بأهمية الحفاظ على سلامة وصحة المجتمع.

وأهاب المجلس بجميع العاملين في الوسائل الإعلامية غير الحكومية إلى حمل البطاقات التي تثبت عملهم في المؤسسة الإعلامية.

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