الامارات | «الداخلية»: التعقيم الوطني يومياً من الثامنة مساء للسادسة صباحاً

شكرا لقرائتكم خبر عن «الداخلية»: التعقيم الوطني يومياً من الثامنة مساء للسادسة صباحاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أوضحت وزارة الداخلية أن تنفيذ برنامج التعقيم الوطني المزمع تطبيقه خلال عطلة نهاية الأسبوع ابتداءً من مساء أمس الخميس (26 مارس) سيتم يومياً في الفترة من الساعة الثامنة مساءً ولغاية السادسة صباح اليوم التالي، على أن تستمر حركة النقل والجمهور بشكل طبيعي في النهار، ويتم تقييد الحركة يومياً في الفترة المسائية من الساعة 8 مساء حتى الساعة 6 صباح اليوم التالي.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذا يأتي في إطار المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى، وأن جميع الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة مهمة.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو أثناء التوقيتات المحددة أعلاه لتطبيق برنامج التعقيم الوطني فقط من الساعة الثامنة مساءً حتى السادسة صباح اليوم التالي، علماً بأن كل منافذ بيع المواد الغذائية مثل الجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت، إضافة إلى الصيدليات، ستستمر في تقديم خدماتها للجمهور على مدار الساعة، حيث سيسمح للجمهور بالوصول إليها حتى خلال فترات تقييد الحركة عند الضرورة.