الامارات | «التربية» تعتمد 46 مخالفة ضمن لائحة إدارة سلوك الطلبة في «المدرسة الافتراضية»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التربية» تعتمد 46 مخالفة ضمن لائحة إدارة سلوك الطلبة في «المدرسة الافتراضية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت وزارة التربية والتعليم، أخيراً، لائحة «إدارة سلوك الطلبة بشأن التعلم عن بعد 2020»، وتضم 46 مخالفة، قد تصل العقوبة في بعضها إلى توجيه تُهم جنائية لمرتكبيها، موضحةً أن هذه اللائحة هي مجموعة من الإرشادات والتعليمات المنبثقة من لائحة «إدارة سلوك الطلبة 2018»، لضبط سلوكيات الطلبة أثناء الحصص ضمن مبادرة «التعلم عن بعد»، للمساهمة في تحقيق النجاح للمبادرة والاستمرارية للعام الدراسي.

وقسمت اللائحة التي تنفرد «الإمارات اليوم» بنشرها، المخالفات السلوكية في المدرسة الافتراضية (التعلم عن بعد)، إلى أربعة أقسام، حسب درجة خطورة المخالفة التي يرتكبها الطالب، وهي: البسيطة (تسع مخالفات)، ومتوسطة الخطورة (11 مخالفة)، والخطيرة (11 مخالفة)، وشديدة الخطورة (15 مخالفة)، وتطبق هذه اللائحة على كل مؤسسات التعليم العام (الحلقة الأولى والثانية والتعليم الثانوي) الخاضعة لمبادرة «التعلم عن بعد» على مستوى الدولة.

وأوضحت اللائحة أن المخالفات السلوكية البسيطة تشمل التأخر لمدة 10 دقائق عن حضور حصة التعلم عن بعد عند البث المباشر دون عذر مقبول، وارتداء ملابس مخالفة للذوق والآداب العامة أثناء حضور الحصة الدراسية عند البث المباشر لحصص التعلم عن بعد، والمحادثات الجانبية أو الحديث غير المرتبط بالدراسة والمعيق لسير الدرس أثناء البث المباشر لحصة التعلم عن بعد، والسخرية من المعلم أو أحد الزملاء أثناء حصة التعلم عن بعد، وتناول الطعام أثناء حضور حصة التعلم عن بعد، وإضافة أي برنامج غير مصرح به، بما في ذلك البرامج التي يتم تشاركها، والبرامج المجانية بهدف استخدامها، وسوء استخدام خاصية الميكروفون والكاميرا والدردشة دون أخذ إذن مسبق من المعلم، ولعب الألعاب (إلا بإذن صريح من قِبَل المعلم؛ كأن تكون الألعاب ضرورة تعليمية مرتبطة بالدرس)، وسوء استخدام الصلاحيات المتاحة عبر برنامج Microsoft Teams.

وهذه المخالفات تعادل في لائحة إدارة سلوك الطلبة 2018، المخالفات (2، و3، و6، و8، و10) من الدرجة البسيطة.

فيما تشمل المخالفات السلوكية متوسطة الخطورة: الغياب عن يوم دراسي واحد (عند التعلم عن بعد) دون عذر مقبول، وتحريض الطلاب على عدم حضور حصص التعلم عن بعد، أو تهديدهم وتخويفهم، وعدم الانتظام في الدروس في منصات التعلم عن بعد، وافتعال المشاجرات بين الطلاب سواء المرئية أو المكتوبة خلال البث عبر منصات التعلم عن بعد، المتزامنة وغير المتزامنة، وعدم الاستجابة للقواعد المنظِّمة لسير الدروس، وإساءة الاستخدام لأجهزة الحاسوب الوزارية خلال أو بعد الانتهاء من حصص التعلم عن بعد، والاتصال الصوتي والمرئي بعد انتهاء وقت الحصة الرسمي مع بقية الطلبة سواء من داخل المدرسة أو من خارجها لأغراض غير تعليمية، واستخدام البريد الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي في الكشف عن معلومات ذات طابع شخصي، وإزالة المعلم أو طلاب من المجموعة، ما يؤدي إلى عرقلة سير الدرس، وأعمال المعلم، وحقوق الطلبة الآخرين، واستخدام الألفاظ النابية أو العبارات العنصرية أو غيرها من الكلمات (نصاً أو صوتاً أو تلميحاً) التي قد تكون مسيئة لأي مستخدم آخر، والإساءة أو التطاول على الزائرين الرسميين أثناء الحصص خلال البث المباشر، والتدخين أثناء حضور حصة التعلم عن بعد أو حيازة أي أداة من أدوات التدخين أثناء حضور الحصة.

وهذه المخالفات تعادل في لائحة إدارة سلوك الطلبة 2018، المخالفات (1، و4، و7، و8، و9) من الدرجة متوسطة الخطورة.

أما المخالفات السلوكية الخطيرة فتضم: استخدام وسائل تقنيات الاتصال والمعلومات الخاصة بالمبادرة للشتم أو السب أو التهديد بالعنف أو التشهير أو الابتزاز بصورة مقصودة ومتكررة عبر أي منصة رقمية، والاشتراك في القوائم والنشرات البريدية غير الرسمية ضمن مبادرة التعلم عن بعد، والنشر من خلالها لمعلومات عن المعلمين والطلاب دون إذن، والنشر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي عن المبادرة، وإعطاء معلومات شخصية عن طالب آخر بما في ذلك عنوان المنزل ورقم الهاتف، والبحث عن معلومات أو الحصول على نسخ معينة أو تعديل الملفات وغيرها من البيانات، أو كلمات المرور التي تعود لمستخدمين آخرين على الشبكة، والدخول والاستخدام لحساب معلم أو طالب آخر بعلمه أو دون علمه، وإتلاف الأجهزة أو البرامج أو تعديلها أو إساءة استخدامها بأي شكل من الأشكال، والعبث بأي من برامج ومعدات الجهاز أو فكها أو طلب إزالتها، أو تعمد تعطيلها، وتركيب أو تحميل برامج أو منتجات من المحتمل أن تلحق ضرراً بالجهاز أو الشبكة، واستخدام أي كاميرا (متوافرة كجزء من أجهزة معينة أو تشكل إضافة إليها) في أي استخدام شخصي، ومشاركة الصور أو أية معلومات عن أي من الطلاب وأولياء الأمور أو العاملين أو أي شخص آخر من دون الحصول على موافقتهم الصريحة، واستخدام المحتوى التعليمي في تصوير وتسجيل المحادثات بين الطلبة ونشرها دون إذن مسبق.

وهذه المخالفات تعادل في لائحة إدارة سلوك الطلبة 2018، المخالفات (1، و4، و5، و6، و10) من الدرجة الخطيرة.

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وتضم المخالفات السلوكية شديدة الخطورة: إنشاء أو فتح ارتباطات تشعبية hyperlinks أو أية ملفات مرفقة إلا إذا كانت مرسَلة من مصدر موثوق، واستخدام برامج المونتاج التي يمكن أن تنتج محتوى غير حقيقي وزائف، ويتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي، واستخدام الشبكة بهدف تطوير برامج تزعج المستخدمين، أو لاختراق أو إتلاف حسابات وأجهزة أشخاص آخرين، وتأسيس شبكات أو اتصالات شبكية لإجراء اتصالات حيَّة بما في ذلك الاتصالات الصوتية أو المرئية (دردشة التتابع) دون إذن رسمي مسبق، ونشر أو إنشاء أو تبادل البرمجيات الخبيثة أو المشبوهة أو الترويج لها، وإغراق البريد الإلكتروني بالرسائل أو التطبيق المستخدَم للتعلم عن بعد بتدفق بيانات إلكترونية عالية وإيقافه عن العمل أو تعطيله أو إتلاف محتوياته، والتقاط أو اعتراض - عمداً ودون تصريح - أي اتصال عن طريق الشبكة المعلوماتية المستخدمة للتعلم عن بعد، واستخدام الحساب الشخصي للطالب من قِبَل آخرين، والدخول برقم حسابه بشكل غير قانوني، وتحميل أو نسخ أو تكرار و/‏‏ أو توزيع المواد التي تتمتع بحقوق طبع ونشر من دون الحصول على إذن خطي محدد من مالك تلك الحقوق، واستخدام الشبكة للوصول إلى المواد الإباحية، والملفات النصية ذات المحتوى غير المناسب، وإضافة أو نشر ومشاركة مواد مخلة ومخالفة للقيم والأخلاق والنظام العام، أو ذات محتوى غير مناسب على الشبكة، والغش في الامتحانات الإلكترونية (الخاصة بالمبادرة) بكل أنواعها، وبأية طريقة عادية أو تقنية، وتناقل حلول الامتحانات أو الواجبات الخاصة بكل الطرائق والوسائل، وإنشاء أو نقل أو عرض أو نشر أو مشاركة أي مادة قد تسيء لسمعة دولة الإمارات العربية المتحدة، ونشر أي خطاب يحض على الكراهية، والرسائل المتتابعة، والمضايقات، والتصريحات العنصرية، وغيرها من السلوكيات العدائية.

وهذه المخالفات تعادل في لائحة إدارة سلوك الطلبة 2018، المخالفات (1، و5، و6، و8، و10، و12) من الدرجة متوسطة الخطورة.

وحددت اللائحة أربع آليات للتعامل مع المخالفات السلوكية للطلبة عند «التعلم عن بعد»، وهي: اتخاذ الإجراءات التسلسلية، واحتساب حسم درجات السلوك في حال ارتكاب مخالفات التعلم عن بعد بالإجراءات والآليات نفسها المذكورة بلائحة (إدارة سلوك الطلبة 2018)، مع مراعاة التعليمات التفصيلية المذكورة في بند الإجراءات الخاصة بالمخالفات وفق درجة المخالفة المذكورة بالتفصيل في لائحة إدارة سلوك الطلبة 2018، والتأكد من عرض الموضوعات ضمن اختصاصات لجنة إدارة السلوك، وعليه يتم اتخاذ القرارات اللازمة طبقاً للائحة إدارة سلوك الطلبة 2018. وفي حال ارتكاب الطالب من ذوي الاحتياجات الخاصة أو أصحاب الهمم لأي مخالفة سلوكية مرتبطة بـ«التعلم عن بعد» يتم التنسيق بين لجنة إدارة السلوك، وفريق الدعم المدرسي، ومركز دعم التربية الخاصة وذلك لدراسة السلوك، وتحديد مدى علاقة المخالفة بالإعاقة، وبناء عليه يتم اتخاذ الإجراءات نفسها الخاصة بذلك، وفقاً لما ورد في لائحة إدارة سلوك الطلبة 2018، وقد تؤدي أي من مخالفات الدرجة الثالثة والرابعة إلى إجراءات تراوح بين سحب حق المستخدم في الدخول على بوابة التعليم الذكي، ومراقبة الاستخدام، أو إجراء عملية استقصاء لاستخدام الخدمة بأثر رجعي أو كليهما، كما قد يؤدي في بعض الحالات إلى مواجهة تُهم جنائية، كما ستكون هناك إجراءات تأديبية في حالة خَرْق هذه الشروط والقواعد. وأوضحت لائحة «إدارة سلوك الطلبة 2018» الإجراءات التي يتم تنفيذها ضد الطالب مرتكب أي من المخالفات السابقة، حسب درجة المخالفة، وتبدأ هذه الإجراءات بالتنبيه الشفوي، وتشمل أيضاً الإيقاف عن الدراسة، وحسم درجات من الطالب تراوح بين أربع درجات والرسوب في المادة.

4 إجراءات

تستهدف وزارة التربية والتعليم من إقرار لائحة المخالفات السلوكية في المدرسة الافتراضية تحقيق أربعة إجراءات، هي: تعزيز السلوك الإيجابي، وتحمّل المسؤولية الذاتية والعامة لدى الطلبة داخل المجتمع المدرسي، وتهيئة البيئة التربوية والتعليمية المناسبة لإنجاح وتعزيز مبادرة التعلم عن بعد، القائمة على تكامل واستمرارية التعليم؛ لمواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية، وتطبيق مبدأ وثقافة التعزيز والتشجيع والرعاية الدائمة لدى المجتمع التعليمي؛ للحد من المخالفات السلوكية خارج أسوار المدرسة (التعلم عن بعد) بأفضل الوسائل التربوية الممكنة، وتوفير مرجعية ضابطة تحدد القواعد والمعايير والإجراءات الواجب الاحتكام إليها للتعامل مع سلوكيات الطلبة، وبما يضمن الالتزام بالقيم والنظم المدرسية من خلال ظروف متغيرة ومستجدة.

اللائحة منبثقة من لائحة «إدارة سلوك الطلبة 2018»، بهدف ضبط سلوكيات الطلبة أثناء حصص «التعلم عن بعد».

المخالفات السلوكية متوسطة الخطورة تشمل الغياب عن يوم دراسي واحد دون عذر مقبول.

المخالفات السلوكية الخطيرة تضم استخدام وسائل تقنيات الاتصال والمعلومات الخاصة بالمبادرة للشتم أو السب.