الامارات | «رافد» تخطط 164.5 ألف حادث خلال 3 سنوات بالشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن «رافد» تخطط 164.5 ألف حادث خلال 3 سنوات بالشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاملت «رافد» لتخطيط الحوادث، التابعة لشركة الشارقة لإدارة الأصول، مع 164528 حادثاً مرورياً منذ عام 2017، ونقلت 7789 مركبة عن طريق خدمات المساعدة على الطرق منذ منتصف عام 2019 إلى الآن، وتمكنت من تقليص زمن الوصول إلى مواقع معظم الحوادث خلال 10 دقائق.

وتفصيلاً، أكدت وحدة رافد للحوادث، لـ«الإمارات اليوم» أن فرقها ودورياتها تعاملت مع 164528 حادثاً مرورياً منذ أن تأسست في عام 2017، تنوّعت بين حوادث بسيطة وضد مجهول واصطدام بجسم ثابت.

وتابعت أنها رفعت جاهزيتها وطورت من معداتها وأعمالها منذ تأسيسها من خلال إطلاق حزمة من الخدمات أهمها خدمة المساعدة على الطريق التي أطلقتها في عام 2019 ونقلت ما يزيد على 7789 من المركبات المتنوعة إلى الآن، لافتة إلى أن هذه السيارات تم تقديم خدمات متنوعة لها، مثل التزود بالوقود وتبديل الإطارات والبطاريات وغيرها، في زمن استجابة قياسي للمركبات المتعطلة والمخالفة من أجل رفع مستوى رضا المتعاملين.

وأكدت أن خدمة المساعدة على الطريق نقلت عدداً كبيراً من المركبات المتوقفة بسبب الأعطال إلى الوكالات أو ورش التصليح المختصة، مشيرة إلى أن رسوم الخدمة تراوح لنقل المركبات من موقعها بين 75 و150 درهماً، إضافة الى أن الخدمة تُمكن من نقل المركبات المخالفة لقوانين السير والمرور المعمول بها داخل الدولة، بيسر وسهولة بالتنسيق مع إدارة المرور والدوريات في القيادة إلى ساحة الحجز المخصصة.

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وأشارت إلى أن «رافد» ضمن الاتفاقية التي وقعتها مع بلدية الشارقة خلال العام الجاري سحبت وقطرت 78 مركبة مهملة من الساحات والمواقف في مختلف أنحاء المدينة، بناءً على البلاغات التي وردتها عن طريق مفتشي البلدية.

وبينت «رافد» أنها منذ تأسيسها استقبلت جميع الملاحظات ومكالمات الجمهور على مدار الساعة، لافتة إلى أن الشركة تستجيب للملاحظات، وتتخذ الإجراءات التصحيحية لتطوير منظومة عملها، موضحة أن الفرق تعاملت مع الحوادث بحرفية عالية، وعملت على تقليص زمن الاستجابة للحوادث.

وتابعت أن عمل موظفيها خلال تخطيط الحوادث يتمحور في إجراء فحص ومعاينة مسرح الحادث، وتحديد نوع تقرير الحادث الذي يطلبه القانون مع الالتزام بالدقة والعناية بالتفاصيل.

وأوضحت أن من ضمن خدماتها ورشة عمل حديثة تبلغ مساحتها 50 ألف متر مربع تقدم الخدمات لجميع أساطيل حكومة الشارقة والأساطيل العامة والخاصة من خلال فريق إداري محترف.