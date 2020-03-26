الامارات | بالفيديو.. بدء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.. والتزام ملحوظ بتقييد الحركة المرورية

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. بدء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.. والتزام ملحوظ بتقييد الحركة المرورية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مع بدء تنفيذ البرنامج الوطني للتعقيم، باشرت الفرق المتخصصة عمليات تعقيم الطرق والمرافق العامة بمختلف مناطق الدولة.

وشهدت إمارات الدولة التزاماً ملحوظاً من قبل السكان بتعليمات السلطات المختصة التي دعت إلى تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور خلال أوقات تنفيذ البرنامج.

ويمتد تنفيذ البرنامج الذي بدأ اعتباراً من أمس (الخميس) حتى الأحد المقبل على أن يكون من الساعة الثامنة مساءً وحتى السادسة صباحاً، وسيتم طوال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العام وخدمة المترو.

وفي بادرة لشكر وتقدير جهود الكوادر العاملة في البرنامج، أظهرت مقاطع فيديو انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي قاطني بنايات سكنية يحيون بشكل جماعي الفرق العاملة.

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وتصدر وسم #خلك_في_البيت قائمة الوسوم الأكثر تداولاً في الدولة، وذلك تزامناً مع بدء برنامج التعقيم الوطني.

وعبر مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ضرورة الالتزام بتعليمات السلطات المختصة وعدم مغادرة أماكن سكنهم استجابة لدعوات الجهات الرسمية ودعماً للجهود المتواصلة في التعامل مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأظهر مقطع فيديو مقيمون أجانب وهم يرددون النشيد الوطني لدولة الإمارات تزامناً مع بدء تنفيذ برنامج التعقيم الوطني.. تحية للكوادر العاملة على تعقيم الشوارع والمرافق العامة.