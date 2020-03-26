الامارات | تفعيل اللوحات الذكية في طرق عجمان للتنبيه بالسرعات وبث التوعية

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شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل اللوحات الذكية في طرق عجمان للتنبيه بالسرعات وبث التوعية والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 27 مارس 2020
عززت القيادة العامة لشرطة عجمان جهودها التوعوية من خلال تركيب 10 لوحات إلكترونية ذكية في طرق إمارة عجمان، تتميز بتقنية ذكية لقياس سرعات المركبات وتنبيه السائقين المسرعين بتخفيف السرعة، وتحفيز السائقين الملتزمين بتقديم رسائل الشكر، مصحوبة بوجوه معبرة مبتسمه أو حزينة حسب سرعة سائق المركبة.
كما تستخدم لبث رسائل التوعية الأمنية المختلفة، حيث فعلت شرطة عجمان هذه اللوحات الالكترونية لتوجيه الجمهور بالبقاء في المنزل " خلك في البيت " stay home” باللغتين العربية والإنجليزية، دعما لجهود الدولة في التصدي لمرض كورونا ومكافحة انتشاره.
ووزعت شرطة عجمان اللوحات في عدد من الطرق الرئيسية في الإمارة مثل شارع الكورنيش وشارع خليفة وشارع الحميدية وبعض الطرق الهامة والمناطق السكنية في الامارة.
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