الإمارات تؤكد مساندتها جهود العالم ضد «كورونا»

أبوظبي (وام)

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أمس، اتصالاً هاتفياً من معالي مايك بومبيو وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية الصديقة، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

كما بحث سموه والوزير بومبيو - خلال الاتصال - جهود البلدين وإمكانات تعزيز التعاون بينهما في التصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، والإجراءات والتدابير الوقائية الاحترازية التي اتخذها البلدان بهذا الشأن، إضافة إلى المستجدات والتداعيات المترتبة على انتشار الفيروس في المنطقة والعالم.

وقدم سموه صادق تعازيه ومواساته إلى وزير الخارجية والشعب الأميركي الصديق في ضحايا «فيروس كورونا»، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.

من جانبه، أعرب معالي مايك بومبيو عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر طيبة وتضامن مع بلاده والشعب الأميركي في مواجهة هذا التحدي العالمي الخطير الذي تواجهه دول العالم كافة، مؤكداً متانة العلاقات الثنائية التي تجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة .

كما أشاد وزير الخارجية الأميركي بالإجراءات والتدابير التي اتخذتها دولة الإمارات لمواجهة فيروس

«كورونا«، مثمناً مواقفها الإنسانية ومبادراتها بهذا الشأن خاصة خلال هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم.

وشدد الجانبان على الحاجة الملحة لتضافر جهود المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية من خلال تكثيف التعاون والتنسيق والعمل المشترك لمواجهة فيروس «كورونا» والحد من تداعياته الصحية والاقتصادية وسرعة القضاء عليه.

إلى ذلك بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، علاقات الصداقة والتعاون وسبل تنميتها بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش سموه ورئيس أرمينيا خلال الاتصال مختلف جوانب التعاون بين البلدين خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية والتقدم في دولة الإمارات وأرمينيا ومصالحهما المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة جهود البلدين وتدابيرهما في مواجهة تحدي فيروس «كورونا» العالمي وإمكانات التعاون بين البلدين في هذا الشأن.

وأكد سموه استعداد دولة الإمارات لتقديم أشكال الدعم كافة إلى أرمينيا وشعبها الصديق لدعم جهودها للتصدي للفيروس واحتواء تداعياته.

من جانبه، أعرب فخامة رئيس أرمينيا عن شكره وتقديره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه المتواصل للعلاقات بين البلدين والارتقاء بها على المستويات كافة، مؤكداً حرصه على تعزيز علاقات أرمينيا ودولة الإمارات والتي تشهد تطوراً في مختلف المجالات.

على صعيد ذي صلة، بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتفعيلها في المجالات كافة، إضافة إلى تطورات ومستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» على المستوى العالمي، والجهود المبذولة في التصدي له.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض سبل تعزيز العمل وتنسيقه بين الدول والمنظمات المعنية في التصدي لفيروس «كورونا»، والتقليل من آثاره السلبية واحتواء تداعياته ومخاطره على المجتمعات والنظم الاقتصادية والتنموية.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دعم دولة الإمارات ومساندتها للجهود التي تقوم بها جمهورية صربيا لاحتواء انتشار الفيروس والتصدي له، متمنياً السلامة للشعب الصربي الصديق، وأن يحفظ الله شعوب العالم من كل مكروه.

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس الصربي عن شكره وتقديره للمساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لبلاده من أجل تعزيز التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس «كورونا» المستجد.