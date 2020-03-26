الامارات | دوريات شرطة عجمان تكثف توعية الجمهور بثلاث لغات للبقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات

شكرا لقرائتكم خبر عن دوريات شرطة عجمان تكثف توعية الجمهور بثلاث لغات للبقاء في المنزل والالتزام بالتعليمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعماً للتدابير الصحية والوقائية التي تنفذها الدولة للحماية من فيروس كورونا المستجد، وظفت شرطة عجمان دورياتها المرورية ودوريات أمان، ودورية الشرطة السياحية والشرطة المجتمعية والدورية الإعلامية، إضافة إلى طائرات الدرون في نشر رسائل التوعية لحث الجمهور على البقاء في المنزل ومنع التجمعات والاختلاط والالتزام بتعليمات السلامة والوقاية من انتشار الفيروس.

وقالت الرائد نورة سلطان الشامسي رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة أن دوريات الشرطة بأنواعها جابت طرق إمارة عجمان، وحلقت طائرات الدرون في مناطق التجمعات والشواطئ والأحياء السكنية لبثت رسائل توعوية باللغات العربية والإنجليزية والأوردو عبر مكبرات الصوت، دعت فيها الجمهور إلى تحمل المسؤولية المجتمعية تجاه الوضع الراهن الذي تمر به الدولة بانتشار فيروس كورونا، وذلك من خلال التزام المنزل وعدم الخروج إلى للحالات الضرورية، وتجنب الاختلاط والتجمع.

وأضافت أن هذه الخطوة جاءت ضمن سلسلة الجهود التي تبذلها شرطة عجمان لتوعية الجمهور بأهمية التزام منازلهم وعدم الخروج والتجمع إلا للحالات الطارئة أو التنقل للتزود بالمواد الغذائية والحاجيات الأساسية، مما يسهم في الحد من انتشار الفيروس