"الصحة" و"الداخلية": برنامج التعقيم يهدف للحفاظ على الصحة ومنافذ بيع المواد الغذائية والصيدليات مفتوحة

أعلنت حكومة الإمارات عن تفاصيل برنامج التعقيم الوطني للمرافق العامة والخاصة والشوارع والنقل العام والمترو والترام، والذي يتم تنفيذه ابتداءً من اليوم الخميس 26 مارس في تمام الساعة الثامنة مساءً ويستمر لغاية تمام الساعة السادسة صباح يوم الأحد 29 مارس.

جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التي عقدتها حكومة الإمارات اليوم في إمارة أبوظبي، للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، وتحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة، والعميد عبدالعزيز عبدالله الأحمد من وزارة الداخلية.

وتطرقت الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة إلى بعض من تفاصيل البرنامج، الذي يتم تنفيذه بإشراف وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزارة الداخلية وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية.

وأكدت الدكتورة الحوسني أن الهدف الرئيسي من برنامج التعقيم الوطني هو الحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والزوار، ضمن إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كوفيد 19" مضيفةً "إننا ندرك أن برنامج التعقيم سيتم تنفيذه خلال فترة نهاية الأسبوع وهي الفترة التي يتم تخصيصها عادةً للمناسبات الاجتماعية وزيارة الأهل والأصدقاء".

وقالت "في مثل هذه الظروف الاستثنائية، يجب علينا الحرص على تجنب هذه التجمعات والتواصل مع الأهل والأصدقاء هاتفيا، ولا ننسى أهمية التباعد الاجتماعي خلال هذه الفترة والذي يعد مبدأ أساسيا للحفاظ على سلامة وصحة الجميع".

وأكدت الدكتورة الحوسني أهمية التباعد الاجتماعي وتجنب المناسبات الاجتماعية في الفترة الحالية، ويشمل ذلك التجمعات في المزارع والمجالس والرحلات البرية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من جانبه، أكد العميد عبدالعزيز عبدالله الأحمد من وزارة الداخلية أهمية برنامج التعقيم الوطني، الذي يأتي في إطار المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين باعتبارها أولوية قصوى، وأن جميع الإجراءات الوقائية التي يتم اتخاذها خلال هذه الفترة مهمة.

وقال "لإنجاح برنامج التعقيم الوطني وتنفيذه بسلاسة مع كافة الجهات المعنية، المطلوب تضافر جميع فئات المجتمع، من مواطنين ومقيمين وزائرين، حيث سيتم تنفيذ البرنامج خلال عطلة نهاية الأسبوع" ابتداءً من مساء اليوم الخميس الموافق 26 مارس سيتم يوميا في الفترة من الساعة الثامنة مساءً ولغاية السادسة صباح اليوم التالي.

وأكد العميد الأحمد أن منافذ بيع المواد الغذائية مثل الجمعيات التعاونية والبقالات والسوبرماركت، بالإضافة إلى الصيدليات، ستستمر في تقديم خدماتها للجمهور على مدار الساعة.

وأوضح العميد الأحمد أنه "خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم، سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو والترام، ويستثنى من ذلك وسائل النقل الخاص مثل سيارات الأجرة وشركات النقل والتوصيل الخاصة، فيما أكد أن المطلوب من الجميع مواطنين ومقيمين وزوار البقاء في منازلهم، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية".

وحول تفاصيل العاملين والخروج للعمل، أوضح العميد الأحمد أن القرار يستثني عددا من فئات العاملين في القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية، وقطاع الطيران المدني، وقطاع المطارات، وقطاع الجوازات، والقطاع المالي والمصرفي، وقطاع الإعلام الحكومي، وقطاع الخدمات الذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية.

وقال العميد الأحمد إنه سيتم التحقق من الفئات المذكورة من خلال التحقق من بطاقات العمل أو بطاقات الهوية، وسيتم اتخاذ الإجراءات الرادعة اللازم لتنفيذ التعليمات الصادرة من الجهات العليا في الدولة ومنها الغرامة والسجن للمخالفين، وفقاً للتشريعات العقابية الصادرة، مهيبا بالجميع بضرورة التقيد بالتعليمات والتعاون مع الجهات المختصة.