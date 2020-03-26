محمد بن زايد: الإمارات تشارك في القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الخميس، مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين G20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وكتب سموه في تغريدة عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "بروح التضامن والتكاتف العالمي، تشارك الإمارات اليوم في القمة الاستثنائية لمجموعة العشرين G20 برئاسة خادم الحرمين الشريفين... نواجه تحدياً مشتركاً غير مسبوق في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد".

وأضاف سموه: "شعوب العالم تتطلع إلى هذه القمة للخروج بمواقف وقرارات تعزز المواجهة الجماعية لهذا الخطر".