سيف بن زايد يبحث تدابير «الداخلية» لـ«كورونا»

أبوظبي (وام) ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صباح أمس، اجتماعاً لمجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية عن بعد.

وناقش سموه مع الأعضاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، سير العمل وفق إجراءات تنفيذ سياسة استمرارية الأعمال، والإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الوزارة في إطار الحرص على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات العربية المتحدة، والمتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19»، وسبل تعزيز التنسيق مع كافة الجهات الحكومية العاملة في سبيل تعزيز الجهود الوقائية لتحقيق أعلى درجات الجاهزية. كما تم استعراض مبادرات ومشاريع تستهدف تطوير منظومة العمل الشرطي والأمني، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة.

حضر الاجتماع، عبر تقنيات الاتصال عن بعد، كافة أعضاء مجلس السعادة والإيجابية بوزارة الداخلية من كبار الضباط والقادة العامين للشرطة بالدولة.

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