الإمارات تشارك في اجتماع افتراضي لـ«العشرين»

أبوظبي(الاتحاد) شارك معالي أحمد علي الصايغ، وزير الدولة، والشيربا، الإماراتي، أمس في الاجتماع الافتراضي غير العادي لمجموعة العشرين الذي عقد لمناقشة المبادرة العالمية المنسقة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والاستعدادات لاجتماع قمة زعماء مجموعة العشرين الافتراضية غير العادية المزمع عقدها بتاريخ 26 مارس. وأكد معاليه على هامش الاجتماع، استعداد دولة الإمارات لمواصلة مساهماتها السياسية والاقتصادية واللوجستية والإنسانية في المبادرة العالمية لمكافحة الفيروس.

وشدد معاليه على التزام دولة الإمارات بالحفاظ على التدفق السلس للتجارة عبر الحدود للحد من عرقلة سلسلة الإمدادات وضمان توزيع الغذاء والدواء. وأشار معاليه إلى أن الحاجة إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف في الجهود الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كوفيد-19 أصبحت واضحة بشكل متزايد، في الوقت الذي تواجه فيه الدول تحديات غير مسبوقة للحفاظ على رفاهية شعوبها ومجتمعاتها.

واختتم حديثه قائلاً: «تتيح منصة مجموعة العشرين فرصة لجميع الدول المعنية لتوحيد جهودها للتخفيف من الأثر العالمي لتفشي الفيروس وتنفيذ إجراءات استراتيجية ومنسقة، سعياً إلى تحقيق انتعاش اقتصادي طويل الأجل».

وشاركت دولة الإمارات، الرئيس الحالي لمجلس التعاون الخليجي في قمة مجموعة العشرين، بصفتها ضيفة في القمة لهذا العام، والتي ستعقد في نوفمبر 2020 في الرياض- المملكة العربية السعودية.

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