قرارات جديدة لدعم اقتصاد عجمان

عجمان (وام)

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أن حكومة عجمان حريصة، في ظل الأوضاع الراهنة، على اتخاذ إجراءات استثنائية، وتقديم خدمات حكومية استباقية لضمان سلامة المجتمع، واحتواء التداعيات الاقتصادية والاجتماعية، ودعم الأنشطة والقطاعات المتأثرة.

جاء ذلك خلال ترؤس سموه جلسة المجلس التنفيذي الثانية لعام 2020 والتي عقدت عن بعد بوساطة الاتصال المرئي والتي افتتحها سموه بحديث وجهه للأعضاء ثمن فيه جهودهم المضاعفة خلال هذه الفترة الصعبة التي يشهدها العالم.

واطلع سموه، خلال الجلسة، على سير عمل لجنة استمرارية الأعمال في الحكومة والآليات التي تم اتباعها في الجهات الحكومية لضمان استمرارية الأعمال والخدمات دون توقف أو قصور وفق أفضل الممارسات العالمية، بالتوافق مع معايير الأجهزة المتخصصة في الحكومة الاتحادية.

واتخذ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، مجموعة من القرارات والتوصيات، أهمها تكليف دائرة الموارد البشرية بإصدار القرارات التنظيمية لضمان ممارسة العمل عن البعد، بما لا يقل عن 50 من الموظفين الحكوميين، ورفع الرقم إلى 100%.

ووجه سموه بتكفل الحكومة بإجراء الفحوص الدورية اللازمة للموظفين الذين تتطلب أعمالهم النزول الميداني أو المخالطة، وتشكيل لجنة لإعادة ترتيب أولويات الموازنة والمشروعات الحكومية .

ووجه بتشكيل لجنة مؤقتة لدراسة وتنسيق مبادرات ذات طبيعة اتوسطة وطويلة الأجل للتحفيز الاقتصادي.

واعتمد حزمة جديدة من القرارات التي ستدعم المجتمع والنشاط الاقتصادي، وتحفز وجوده واستمراره.