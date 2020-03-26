ولي عهد أبوظبي ورئيس مونتينيغرو يبحثان تطورات احتواء «كورونا»

أبوظبي (وام) بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة خلال اتصال هاتفي مع فخامة ميلو جيوكانوفيتش رئيس جمهورية مونتينيغرو «الجبل الأسود»، تعزيز علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها، إضافة إلى آخر تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد/‏ كوفيد - 19/‏.

وجرى خلال الاتصال استعراض الجهود الدولية في التصدي لهذا الفيروس ومنع انتشاره والسيطرة على تداعياته، كما تناول الجانبان التعاون بين البلدين الصديقين، وتبادل خبراتهما وتنسيق جهودهما في التعامل مع الفيروس والمخاطر التي يمثلها.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن تمنياته بالسلامة لشعب جمهورية مونتينيغرو «الجبل الأسود» وكل شعوب العالم، وأكد سموه حرص دولة الإمارات على التضامن والتنسيق مع الدول المختلفة في ظل الظروف الصعبة والاستثنائية التي يعيشها العالم.

من جانبه، أعرب رئيس الجبل الأسود عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة على الجهود التي تبذلها في سبيل احتواء انتشار الفيروس، كما أعرب عن شكره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على الدعم الذي يقدمه في سبيل مساعدة الدول ومعاونتها في هذه الأزمة الاستثنائية.

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