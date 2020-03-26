الامارات | القوات المسلحة تعلن عن تنفيذها التمرين المشترك "تعاون الحق 12" فجر غد بالشامخة وجبل علي

شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تعلن عن تنفيذها التمرين المشترك "تعاون الحق 12" فجر غد بالشامخة وجبل علي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القوات المسلحة بالتنسيق مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث ووزارة الداخلية.. عن تنفيذها التمرين المشترك "تعاون الحق 12" بمشاركة كافة الجهات المعنية وذلك بمنطقتي الشامخة وجبل علي ابتدءا من الساعة الرابعة فجر يوم الجمعة 27 مارس 2020 ولمدة يومين "الجمعة والسبت" وذلك في إطار تعزيز العمل التكاملي المشترك بما يخدم أمن واستقرار المجتمع.



وتنبه الجهات المشاركة الجمهور الكريم خاصة من سكان منطقة الشامخة وجبل علي وما يحيط بهما إلى توقع الأصوات العالية والضوضاء المصاحبة لفعاليات هذا التمرين والتي تتضمن حركة طائرات الهليكوبتر وناقلات الجند المدرعة ومركبات الإسعاف والشرطة والدفاع المدني، كما يتوجب التنبيه إلى ضرورة حظر الاقتراب والتصوير لمنطقة تنفيذ التمرين حرصا على سلامة الجميع.



وتنوه الجهات المشاركة إلى أن التمرين يأتي ضمن الحرص على تطبيق أفضل مستويات التنسيق والعمل التكاملي في سبيل تعزيز الجهود الحكومية المتواصلة لحماية المجتمع وتعزيز استقراره والحفاظ على السلامة والوقاية العامة.. داعين الجميع إلى الاسهام في الالتزام بإنجاح الجهود الحكومية بمسؤولية وبمواطنة إيجابية بإجراءات الوقاية واشتراطات وتعليمات الجهات المعنية.