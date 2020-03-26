قرقاش: المسؤولية الشخصية والاجتماعية أحد أهم أسلحة مواجهة كورونا

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن أزمة فيروس كورونا العالمية تبرز المسؤولية الشخصية والاجتماعية كأحد أهم أسلحة المواجهة.
وقال معاليه في تغريدة، اليوم، على حسابه في "تويتر": "في أزمة فيروس كورونا العالمية تبرز المسؤولية الشخصية والاجتماعية كأحد أهم أسلحة المواجهة".
وأضاف معاليه: "البقاء في المنزل والعمل عن بعد والتباعد الاجتماعي ضروري في حملتنا المشتركة لاحتواء الانتشار والقضاء على الفيروس، لنعمل معاً لنحمي أسرنا ومجتمعنا".
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