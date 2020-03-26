الامارات | مركز النقل المتكامل يوقف حركة جميع وسائل النقل العام في عطلة نهاية الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن مركز النقل المتكامل يوقف حركة جميع وسائل النقل العام في عطلة نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي عن إيقاف حركة جميع وسائل النقل العام في الإمارة خلال نهاية الأسبوع الجاري، اعتباراً من الثامنة مساءَ من يوم الخميس الموافق 26 مارس وحتى الساعة السادسة صباحاً من يوم الأحد الموافق 29 مارس 2020.



ويأتي ذلك بهدف إجراء التعقيم الكامل والشامل لوسائل النقل العام والمرافق الخدمية في هذا القطاع، وذلك في إطار برنامج التعقيم الوطني الذي أطلقته وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية، بالتنسيق مع كل المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية، والذي يشمل تعقيم المرافق العامة والخاصة والشوارع والنقل العام ضمن سلسلة من الإجراءات الوقائية المتبعة على صعيد الدولة لمكافحة فيروس كورونا /كوفيد 19/ ومنع انتشاره حفاظاً على صحة وسلامة المجتمع.