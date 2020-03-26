الامارات | بالفيديو.. "الإسعاف الوطني": بقاؤكم في المنزل هو خير عون لنا

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. "الإسعاف الوطني": بقاؤكم في المنزل هو خير عون لنا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تماشياً مع الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية التي تتخذها حكومة الإمارات والجهات المختصة لاحتواء فيروس كورونا المستجد (‪COVID-19)، وفي إطار حرصه على السلامة العامة، أطلق الإسعاف الوطني فيديو توعوياً يدعو الجميع الى "البقاء في المنزل" بما يتكامل مع حملة '#خلك_في_البيت' التي تم إطلاقها على مواقع التواصل الاجتماعي في الدولة، وذلك لتسهيل عمل الطواقم الطبية والإسعافية والأفراد العاملين في قطاع الطوارئ والأزمات، وتمكينهم من أداء مهامهم في الحد من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد.



وقد أكّد الإسعاف الوطني في بيان صحافي أمس مواصلة جهوزيته التامة ورفع درجات الاستعداد واتخاذه تدابير إضافية في مواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، فضلاً عن اتخاذه كل الإجراءات الوقائية والاحترازية والاستباقية وتفعيله لخطط استمرارية الأعمال للتعامل مع الوضع العام، وذلك تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وبالتعاون مع الشركاء الأستراتيجيين والجهات المختصة لمواجهة هذه الأزمة بفاعلية، وضمان استمرارية خدمات الإسعاف في حالات الطوارئ وسرعة الاستجابة والمرونة في التعامل مع تطورات الأوضاع، وكذلك الحفاظ على صحة وسلامة موظفيه وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.