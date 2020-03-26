الامارات | "الداخلية" : تجديد رخصة القيادة المنتهية من خلال الخدمات الذكية ابتدأ من 29 مارس

شكرا لقرائتكم خبر عن "الداخلية" : تجديد رخصة القيادة المنتهية من خلال الخدمات الذكية ابتدأ من 29 مارس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اتاحت وزارة الداخلية للمتعاملين امكانية تجديد رخص القيادة للسائقين المنتهية خلال الثلاثة أشهر القادمة، واعتباراً من الأحد 29 مارس 2020 وذلك باستخدام التطبيقات الذكية بغض النظر عن المخالفات والنقاط وفحص النظر ، حيث تجدد الرخصة لمدة عام من تاريخه، وذلك تعزيزا للتدابير الاحترازية والوقائية للحفاظ على السلامة والصحة وللحد من فيروس كورونا.

ويمكن القرار المتعاملين الكرام من انهاء كافة المعاملة عبر التطبيقات الذكية أو عبر الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية بصورة تامة وشاملة وذلك حرصا على تقديم كافة الخدمات الحيوية دون انقطاع.