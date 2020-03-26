الامارات | أمطار مصحوبة بارتفاع في "الحرارة" اعتباراً من غد

شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار مصحوبة بارتفاع في "الحرارة" اعتباراً من غد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون طقس الجمعة صحواً إلى غائماً جزئياً، يصبح غائماً ليلاً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية، مع احتمال سقوط أمطار، فيما يطرأ ارتفاعاً في درجات الحرارة، مؤكداً أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً ليلاً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وأشار المركز إلى استمرار فرص سقوط أمطار خلال فترات على مناطق متفرقة، خاصة على السواحل وغرب الدولة يوم السبت المقبل، إذ يكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم أحياناً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة خاصة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة، وتتراوح سرعتها من 25 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج، خاصة مع نشاط السحب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون يوم الأحد المقبل غائماً بوجه عام، مع أمطار على فترات على مناطق متفرقة، يصاحبها البرق والرعد أحياناً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 25 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الى مضطرب الموج، خاصة مع نشاط السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.