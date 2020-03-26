الامارات | "سيرا" تطبق العمل عن بعد بنسبة 100%

شكرا لقرائتكم خبر عن "سيرا" تطبق العمل عن بعد بنسبة 100% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تطبق مؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية "سيرا" العمل عن بعد بنسبة 100% اعتباراً من يوم الأحد 29/3/2020 لجميع الموظفين حفاظاً على سلامتهم، مع استمرار تقديم كافة خدماتها بمستوى عالٍ عن طريق قنوات ذكية بديلة مثل الهاتف، البريد الإلكتروني والموقع الإلكتروني. مشيرة إلى أن سير العمل سيستمر من دون تأخر أو انقطاع، بما يلبي تطلعات المتعاملين والحفاظ على سلامتهم.

وأفادت المؤسسة بأنم تم تطبيق النظام بنسبة 50% على الموظفين الموظفين مع بداية الأزمة بغرض قياس فعالية أدائهم وكفاءتهم، وتدريجياً تم زيادة هذه النسبة إلى 100%