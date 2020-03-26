الامارات | بالتفاصيل.. تعليق مؤقت لجميع خدمات النقل العام في أبوظبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. تعليق مؤقت لجميع خدمات النقل العام في أبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مركز النقل المتكامل التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، عن عدد من الإجراءات الاحترازية الرامية إلى ضمان الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع ولا سميا مستخدمي وسائل النقل العام في الإمارة، انطلاقا من حرصه على صحة وسلامة مستخدمي وسائل النقل العام، وفي إطار الاجراءات الاحترازية التي يتخذها للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

وبحسب المركز، شملت الإجراءات، التعليق المؤقت لجميع خدمات وسائل النقل العام من وإلى مطار أبوظبي الدولي، وإيقاف حركة مسارات النقل العام للحافلات عبر المدن بين منطقة الظفرة ومدينة أبوظبي ومدينة العين، وخدمات الحافلات بين مدينة العين ومطار العين الدولي، إضافة إلى إيقاف خدمات وسائل النقل العام المجانية في مدينة خليفة ومنطقة المصفح، فضلاً عن إغلاق جميع المحطات المكيفة المخصصة لانتظار الحافلات في إمارة أبوظبي، وذلك حتى إشعار آخر.

وأكد مركز النقل المتكامل أن القرار بتعليق تلك الخدمات والذي يتوخى صالح الوطن ومستخدمي وسائل النقل العام وسلامة المجتمع، يأتي ضمن خطته الاحترازية والإجراءات الوقائية الاستباقية الذي يتخذها للتصدي لفيروس كورونا ومحاصرته ومنع انتشار العدوى وذلك حفاظا على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة، وبما يدعم الجهود المبذولة من أجل عبور هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها العالم أجمع.