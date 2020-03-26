شكرا لقرائتكم خبر عن تقييد حركة المرور والجمهور خلال برنامج التعقيم الوطني لا تشمل الفترة الصباحية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، لـ "الإمارات اليوم" أن فترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، خلال برنامج التعقيم الوطني، ستكون من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحاً فقط، طوال فترة تنفيذ البرنامج البالغة ثلاثة أيام "من الثامنة مساء اليوم وحتى السادسة من صباح الأحد المقبل"، مشيرة إلى أن الفترة الصباحية لا تسري عليها إجراءات تقييد الحركة، مع الالتزام بكافة الشروط والإجراءات الاحترازية الخاصة بالوقية من فيروس كورونا المستجد. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | تقييد حركة المرور والجمهور خلال برنامج التعقيم الوطني لا تشمل الفترة الصباحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.