الامارات | "الصحة والداخلية" تعقدان الإحاطة الإعلامية السادسة بخصوص مستجدات "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة والداخلية" تعقدان الإحاطة الإعلامية السادسة بخصوص مستجدات "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أن برنامج التعقيم الوطني"، الخاص بإجراء التعقيم الكامل، لكل المرافق والنقل العام وخدمة المترو، سيتم البدء فيه مساء اليوم من الساعة الثامنة ويستمر حتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد المقبل، جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية السادسة، التي عقدتها اليوم وزارة الصحة ووقاية المجتمع، بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، أن الهدف من برنامج التعقيم الوطني، هو الحفاظ على صحة جميع سكان الدولة من مواطنين ومقيمين، مشيرة إلى أن اختيار عطلة نهاية الأسبوع، لتنفيذ برنامج التعقيم الوطني، جاء لدعم مبدأ التباعد الاجتماعي، حيث من المعروف أن هذه الفترة تكون مخصصة للزيارات العائلية واللقاءات الاجتماعية، وهو ما يجب التوقف عنه في مثل هذه الظروف والاكتفاء بالتواصل الاجتماعي عبر الهاتف وتطبيقات المحادثات عبر الهواتف الذكية، والالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أكد العميد عبد العزيز عبدالله الأحمد، من وزارة الداخلية، أن طوال فترة تنفيذ البرنامج التعقيم الوطني، سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو. مؤكداً على ضرورة التزام الجمهور بالبقاء في المنازل، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية.

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وحدد الأحمد الفئات المستثناة من العاملين في القطاعات الحيوية، والمتاح لها الحركة خلال تنفيذ البرنامج، وتشمل العاملين في قطاع الطاقة، وقطاع الاتصالات، وقطاع الصحة، وقطاع التعليم، وقطاع الأمن، وقطاع الشرطة، والقطاع العسكري، وقطاع البريد، وقطاع الشحن، وقطاع الأدوية، وقطاع المياه والأغذية، وقطاع الطيران المدني، وقطاع المطارات، وقطاع الجوازات، والقطاع المالي، والمصرفي، وقطاع الإعلام الحكومي، وقطاع الخدمات، والذي يشمل محطات الوقود والمشروعات الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

وشدد على أنه سيتم التحقق من بطاقات العمل وبطاقات الهوية لهؤلاء الأشخاص، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حق المخالفين، والتي تتضمن الغرامات المشددة والسجن للمخالفين.