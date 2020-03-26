الامارات | "بلدية دبي" تغلق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية أسبوعين

شكرا لقرائتكم خبر عن "بلدية دبي" تغلق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت بلدية دبي إغلاق كافة الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية، في الإمارة، لمدة أسبوعين، قابلة للتمديد، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها لتعزيز صحة وسلامة المجتمع.

وكانت البلدية قد استحدثت أخيراً إجراءات احترازية إلزامية لكافة الصالونات الرجالية، ومراكز التجميل النسائية في دبي، في إطار التصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 .

وأكدت البلدية في أنه سيتم متابعة التزام الصالونات ومراكز التجميل بتنفيذ الإجراءات الجديدة، وسيتم مخالفة غير الملتزمين وفق الضوابط المعمول بها.