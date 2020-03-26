الامارات | أبرز نقاط الإحاطة الإعلامية حول برنامج التعقيم الوطني

شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز نقاط الإحاطة الإعلامية حول برنامج التعقيم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نلخص فيما يلي أبرز النقاط التي جاءت ضمن الإحاطة الإعلامية حول برنامج التعقيم الوطني:

أكدت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، على أهمية التباعد الاجتماعي خلال الفترة الحالية، ويشمل تجنب التجمع في المزارع والمجالس والرحلات البرية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وأشارت ألى أن برنامج التعقيم سيتم تنفيذه خلال فترة نهاية الأسبوع، وهي الفترة التي يتم تخصيصها عادةً للمناسبات والزيارات الاجتماعية، لكن الظروف الحالية تحتم علينا تجنب التجمعات، والتواصل مع الأهل والأصدقاء هاتفياً أو باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

من جهته أشار العميد عبد العزيز عبدالله الأحمد من وزارة الداخلية، إلى أهمية تضافر الجهود من كافة أفراد المجتمع وتشمل المواطنين والمقيمين والزائرين.

- ستتم عملية التعقيم بشكل يومي من الساعة 8 مساء حتى 6 صباحاً خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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- سيتم خلال فترة تنفيذ برنامج التعقيم إيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو والترام.

- سيتم تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور باستثناء شركات النقل والتوصيل الخاصة وسيارات الأجرة.

- يستثنى العاملون في القطاعات الحيوية، وسيتم ذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

- الاتزام بالبقاء في المنازل والخروج فقط لشراء الاحتياجات الضرورية من غذاء ودواء في منافذ البيع التي تفتح أبوابها 24 ساعة.

- عقوبات تصل للغرامة والسجن للمخالفين في حال عدم الالتزام بالتعليمات المنصوص عليها، وفقاً للتشريعات العقابية الصادرة.