الامارات | إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية في الفجيرة

شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية في الفجيرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعلنت بلدية الفجيرة عن اغلاق الصالونات الرجالية ومراكز التجميل النسائية لفترة أسبوعين، قابلة للتعديل، وجاء ذلك في إطار تعزيز التدابير الوقائية الرامية لتأمين صحة وسلامة المجتمع.



وأكدت البلدية في تعميمها أنه سيتم متابعة مدى التزام الصالونات ومراكز التجميل بتنفيذ الإجراءات الجديدة، وسيتم مخالفة غير الملتزمين وفق الضوابط المعمول بها



وأوضحت بلدية الفجيرة أن قرار إغلاق صالونات الحلاقة والتجميل في الفجيرة، يأتي في إطار الحرص على سلامة الأفراد وصحتهم العامة وذلك على ضوء انتشار فيروس كورونا حول العالم.