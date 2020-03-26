13 منصة تعزز «التعلّم عن بعد»

دبي (الاتحاد)

عززت وزارة التربية والتعليم بوابتها للتعلم الذكي بـ13 منصة تعليمية عالمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك بغية إتاحة خيارات تعليمية للطلبة خلال عملية التعلم عن بعد.

وتقدم المنصات التعليمية الرديفة لبوابة التعلم الذكي التابعة لوزارة التربية والتعليم، وهي منصة «مدرسة، ماجروهيل Mc Graw Hill، أوكسفورد oxford university press، كولدج بورد، كود دوت أورج code.org، ماتيفك Matific، ألف Alef، منصة Twig، ينمو Ynmo، منصة نهلة وناهل، بووكليب، ليرنتك، ومايكروسوفت تيمز»، حلولاً تعليمية متقدمة مدعومة بتقنيات تعليمية حديثة من شأنها خلق أجواء تعليمية تفاعلية تجذب انتباه الطالب، وتقدم له المعلومة بطرق مبتكرة تتماشى مع توجهات وزارة التربية والتعليم.

وأكدت معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن التعليم حق مكفول لكل أبناء الدولة، وفي أعلى قائمة الاهتمامات، بل ويتعدى ذلك إلى الاهتمام بجودته، واتباع أفضل الممارسات التعليمية لكي ينعم أجيال المستقبل بتعليم نوعي يرسخ دورهم المحوري في بناء ونهضة الوطن، ويمكّنهم في الوقت ذاته من أفضل العلوم والمعارف كما وجهت القيادة الرشيدة.

بدوره، قال الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم، إن كافة المنصات التعليمية التي تدعم بوابة الوزارة للتعلم الذكي تمتاز بخصائص تربوية متقدمة وقادرة على التعرف على مختلف مستويات طلبة المدرسة الإماراتية لاعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتكيفة مع احتياجات طلبتنا التعليمية والتربوية.