أبوظبي (وام) قررت وزارتا الصحة ووقاية المجتمع والداخلية وبالتنسيق مع كافة المؤسسات الاتحادية والمحلية المعنية إطلاق «برنامج التعقيم الوطني» لإجراء التعقيم الكامل والذي يشمل كافة المرافق والنقل العام وخدمة المترو خلال فترة عطلة نهاية الأسبوع إبتداءً من الساعة الثامنة مساء اليوم وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد المقبل.

وسيتم طوال هذه الفترة تقييد الحركة المرورية وحركة الجمهور، وإيقاف وسائل النقل العامة وخدمة المترو. وتهيب وزارتا الصحة والداخلية بالجمهور الكريم البقاء في منازلهم طوال فترة برنامج التعقيم الوطني، وعدم الخروج إلا لشراء الاحتياجات الغذائية والدوائية أو للضرورة الصحية أو العمل من فئات القطاعات الحيوية والتي تشمل قطاع الطاقة وقطاع الاتصالات وقطاع الصحة وقطاع التعليم وقطاع الأمن وقطاع الشرطة والقطاع العسكري وقطاع البريد وقطاع الشحن وقطاع الأدوية وقطاع المياه والأغذية وقطاع الطيران المدني وقطاع المطارات وقطاع الجوازات والقطاع المالي والمصرفي وقطاع الإعلام الحكومي وقطاع الخدمات والذي يشمل محطات الوقود والمشاريع الإنشائية، وذلك من خلال التحقق من بطاقات العمل أو الهوية.

وتؤكد الوزارتان أنه سيتم السماح لمنافذ بيع المواد الغذائية «الجمعيات التعاونية والبقالة والسوبرماركت» والصيدليات بالعمل على مدار 24 ساعة، وذلك بالإشارة إلى بيان وزارة الصحة ووقاية المجتمع والهيئة الوطنية للطوارئ والأزمات السابق بهذا الخصوص.

وأهابت الوزارتان بأفراد المجتمع كافة الالتزام الكامل بهذا القرار في الفترة الزمنية المحددة وهو القرار الذي يتوخى صالح الوطن والمواطن والمقيمين والزوار وسلامة المجتمع، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة الفيروس، حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين والزوار التي تعد أولوية لدى القيادة الرشيدة من أجل عبور الظروف الراهنة التي تعيشها دول العالم أجمع ومن بينها الإمارات.

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