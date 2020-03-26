الامارات | تابعوا اليوم.. الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس "كورونا" عبر موقع الإمارات اليوم

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنقل صحيفة الامارات اليوم عبر موقعها الالكتروني وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، الإحاطة الإعلامية لحكومة الإمارات حول مستجدات فيروس كورونا، "كوفيد19"، ولتوضيح برنامج "التعقيم الوطني"وتفاصيله، الساعة 12 ظهرا. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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