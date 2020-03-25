الامارات | "حكومة دبي" تطبق العمل عن بُعْد بنسبة 100% في مؤسساتها بدءاً من الأحد المقبل

شكرا لقرائتكم خبر عن "حكومة دبي" تطبق العمل عن بُعْد بنسبة 100% في مؤسساتها بدءاً من الأحد المقبل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر المجلس التنفيذي لإمارة دبي تعميم تطبيق العمل عن بُعْد في كل هيئات ودوائر ومؤسسات حكومة دبي، بنسبة 100%، اعتباراً من الأحد المقبل 29 مارس الجاري .

وبحسب القرار، فإن جميع الجهات الحكومية في إمارة دبي ستقوم برفع نسبة تطبيق العمل عن بُعْد، لتصل إلى 100%، اعتباراً من الأحد المقبل، مع الالتزام بالتعليمات الصادرة في التعاميم السابقة، بشأن العمل عن بُعْد وضوابطه، بالإضافة إلى التركيز على تعزيز التحول الذكي في تقديم الخدمات .

وحسب القرار، أيضاً، يجب على الجهات الحكومية ضمان مستوى جودة الخدمات واستمراريتها، ومراعاة الوظائف التي يتحتم على شاغليها الوجود بمقر العمل، حيث يترك تقدير ذلك لمدير الجهة ذاتها .

ووجه المجلس التنفيذي لإمارة دبي الشكر الجزيل إلى كل الجهات الحكومية على تعاونها وسرعة استجابتها لإنجاح عملية التحول إلى العمل عن بُعْد، حيث تمكنت 24 جهة حكومية من التحول بنسبة 100%، في الوظائف غير الميدانية .