بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة أرمين سركيسيان رئيس جمهورية أرمينيا، علاقات الصداقة والتعاون وسبل تنميتها بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وناقش سموه ورئيس أرمينيا، خلال الاتصال، مختلف جوانب التعاون بين البلدين، خاصة التنموية والاقتصادية والاستثمارية التي تخدم عملية التنمية والتقدم في دولة الإمارات وأرمينيا ومصالحهما المشتركة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة جهود البلدين وتدابيرهما في مواجهة تحدي فيروس كورونا العالمي، وإمكانات التعاون بين البلدين في هذا الشأن.

وأكد سموه استعداد دولة الإمارات لتقديم أشكال الدعم كافة إلى أرمينيا وشعبها الصديق لدعم جهودها للتصدي للفيروس واحتواء تداعياته.

من جانبه، أعرب فخامة رئيس أرمينيا عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لدعمه المتواصل للعلاقات بين البلدين والارتقاء بها على المستويات كافة، مؤكداً حرصه على تعزيز علاقات أرمينيا ودولة الإمارات والتي تشهد تطوراً في مختلف المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد ورئيس أرمينيا يبحثان هاتفياً علاقات البلدين وأزمة «كورونا» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.