محمد بن زايد يبحث هاتفياً مع رئيس صربيا علاقات البلدين وجهود مواجهة كورونا

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وفخامة ألكسندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتفعيلها في المجالات كافة إضافة إلى تطورات ومستجدات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) على المستوى العالمي والجهود المبذولة في التصدي له.

كما جرى، خلال الاتصال، استعراض سبل تعزيز العمل وتنسيقه بين الدول والمنظمات المعنية في التصدي لفيروس كورونا والتقليل من آثاره السلبية واحتواء تداعياته ومخاطره على المجتمعات والنظم الاقتصادية والتنموية.

وعبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن دعم دولة الإمارات ومساندتها للجهود التي تقوم بها جمهورية صربيا لاحتواء انتشار الفيروس والتصدي له، متمنيا السلامة للشعب الصربي الصديق وأن يحفظ الله شعوب العالم من كل مكروه.

من جانبه، أعرب فخامة الرئيس الصربي عن شكره وتقديره للمساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة لبلاده من أجل تعزيز التدابير الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

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