«التربية» تعزز منظومتها للتعلم عن بعد بـ 13 منصة

عززت وزارة التربية والتعليم بوابتها للتعلم الذكي بـ 13 منصة تعليمية عالمية تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي وذلك بغية إتاحة خيارات تعليمية للطلبة خلال عملية التعلم عن بعد، وتحاكي تلك المنصات كافة المواد الدراسية والمناهج الدراسية التي تطبقها وزارة التربية والتعليم إلى جانب المنظومات التعليمية الأخرى المطبقة في كافة مدارس الدولة، فضلا عن ما تتيحه منصة الوزارة من حلول تعليمية متقدمة عبر بوابتها والتي تضم آلاف المقاطع التعليمية التفاعلية.ويأتي ذلك ضمن سلسلة من الجهود التي بذلتها وزارة التربية والتعليم منذ إطلاق «المدرسة الإماراتية»، لترسيخ منظومة تعليمية ذكية مواكبة لآخر التقنيات التعليمية المؤثرة والفعالة على المستوى العالمي.

وتقدم المنصات التعليمية الرديفة لبوابة التعلم الذكي التابعة لوزارة التربية والتعليم وهي منصة «مدرسة، ماجروهيلMc Graw Hill، أوكسفورد oxford university press، كولدج بورد، كود دوت أورجcde.org، ماتيفك Matific وألف Alef، ومنصة Twig، ينمو Ynmo، ومنصة نهلة وناهل، بووكليب، ليرنتك، ومايكروسوفت تيمز»، حلولا تعليمية متقدمة مدعومة بتقنيات تعليمية حديثة من شأنها خلق أجواء تعليمية تفاعلية تجذب انتباه الطالب وتقدم له المعلومة بطرق مبتكرة تتماشى مع توجهات وزارة التربية والتعليم ويمكن للطلبة الاستفادة من تلك المنصات من خلال بوابة التعلم الذكي التابعة لوزارة التربية والتعليم من خلال الولوج إلى نظام إدارة التعلم LMS.

وأكدت معالي جميلة المهيري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن التعليم حق مكفول لكل أبناء الدولة، وفي أعلى قائمة الاهتمامات، بل ويتعدى ذلك إلى الاهتمام بجودته، واتباع أفضل الممارسات التعليمية لكي ينعم أجيال المستقبل بتعليم نوعي يرسخ دورهم المحوري في بناء ونهضة الوطن، ويمكنهم في الوقت ذاته من أفضل العلوم والمعارف كما وجهت القيادة الرشيدة.

وأوضحت معاليها أن وزارة التربية والتعليم دأبت على اتخاذ التميز نهجا وسمة في معايير التعليم ومناهجها والبيئة الدراسية، وإرساء منظومة تعليمية تشكل التكنولوجيا أساسا لها، واعتماد التعلم الذكي ليكون ركيزة تدعم توجهاتها في تحقيق مبدأ التعلم مدى الحياة.

وذكرت أن هذا الأمر استدعى اتخاذ خطوات استباقية في بناء هذه المنظومة التي نجني اليوم ثمارها، في ظل الأوضاع الصحية الراهنة، حيث وفرت الوزارة بوابة للتعلم الذكي يندرج تحتها منصات تعلم ذكية توفر محتوى تعليمي واسع ونوعي، يعزز مسيرة التعليم في الدولة.

وأوضحت أن هذه المنصة تعمل الوزارة على تطويرها وتحديثها وتعزيز محتواها بشكل مستمر، لتكون مصدرا معرفيا ثريا وقيما يلبي حاجات مختلف جميع المتعلمين في الدولة، دون استثناء، وهي مدعومة بتقنيات تعلم حديثة وحلول تعليمية رائدة وفق أفضل المعايير العالمية.

وقالت: إن جميع الطلبة بإمكانهم الدخول إلى هذه المنصات والاستفادة من المصادر المعلوماتية المدرجة فيها، فضلا عن إتاحة استخدامها أمام جميع المدارس الخاصة والحكومية، التي يمكنها من خلال هذه الميزة الاستفادة من التنوع المعرفي والمعلوماتي الذي تمتاز بها هذه المنصات الرقمية ومواءمتها مع مناهجها بكل يسر وسهولة.

وأكدت معاليها أن هذه المنصات المعرفية شاملة ومتكاملة من حيث المحتوى الدراسي والمعرفي وتم انتقاؤها بعناية ودراسة لتحقيق الفائدة منه، مشيرة إلى أن المنصات رافد حقيقي للتعليم كونها تستطيع تزويد جميع الطلبة والمدارس بالمعرفة لدعم المناهج الدراسية لاسيما أن هذه المنصات المعرفية تتسم بكون محتواها يتواءم مع كل المناهج الدراسية على اختلافها وتتيح خيارات متنوعة للراغبين في الاعتماد عليها.

وأضافت أن هذه المنصات تحتوي على مضمون قيم من المعلومات والمواد التعليمية في مجالات الرياضيات والعلوم المتقدمة والاجتماعيات واللغات، فضلا عن تمكين الطلبة من رفع مستويات التعلم في القراءة من خلال القصة.

وخلصت إلى أن هذه المنصات شاملة وتوفر كل ما يحتاجه التعليم الحكومي والخاص من مواد تعليمية ويستطيعون مواءمتها مع مناهجهم والاستفادة منها في عملية التعلم في ظل عملية التعلم عن بعد والتي نرى نواتجها الإيجابية من خلال هذه المنظومة الذكية للتعلم والتي شكلت خط تواصل معرفي لا تعيق تقدمه الظروف المكانية أو الزمانية متجاوزين بذلك أية أمور طارئة أو معوقات لاستمرارية التعلم.

وبدوره قال سعادة الدكتور حمد اليحيائي الوكيل المساعد لقطاع المناهج والتقييم إن وزارة التربية والتعليم قدمت حلولا تعليمية وفق أرقى المعايير العالمية لتدعيم منظومة التعلم عن بعد المنبثقة عن منظومة التعلم الذكي حيث راعت الوزارة قدرات الطلبة وميولهم الأكاديمية والمعرفية وسعت إلى تلبيتها بالتعاون مع كافة المؤسسات الوطنية والعالمية المتخصصة بالشأن التعليمي وهو ما أسهم في توفير منصات تعليمية متنوعة تحاكي شغف طلبة المدرسة الإماراتية المعرفي وتسهم كذلك في تطوير مهاراتهم وتجربتهم التعليمية التي باتت تكتسب بعدا عالميا بامتياز.

وأوضح سعادته أن كافة المنصات التعليمية التي تدعم بوابة الوزارة للتعلم الذكي تمتاز بخصائص تربوية متقدمة وقادرة على التعرف على مختلف مستويات طلبة المدرسة الإماراتية لاعتمادها على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتكيفة مع احتياجات طلبتنا التعليمية والتربوية لذلك فهي قادرة على سد الفجوات المعرفية لطلبتنا وتقديم تجربة تعليمية ريادية يمكننا الاعتماد عليها مستقبلا للمضي قدما في تطوير مستويات الطلبة، مبينا سعادته أن كافة المنصات متاحة لجميع الطلبة في الدولة على اختلاف منظوماتهم التعليمية شريطة أن يفعلوا تسجيلهم عبر «المنهل» المختص ببيانات الطلبة كي يتمكنوا من الاستفادة من المحتوى التعليمي المتنوع الذي توفره وزارة التربية والتعليم في شتى المنصات.

وبين سعادته أن وزارة التربية والتعليم عملت ومنذ إطلاق منظومتها للتعليم المطور تحت مظلة المدرسة الإماراتية إلى الاستثمار في تكنولوجيا التعليم وجعلها أساسا راسخا في منظومة التعليم الإماراتية وذلك استجابة للتطورات المتسارعة في هذا المجال إذ بلورت الوزارة صيغ تعاون متعددة مع أبرز مزودي الخدمات والحلول التعليمية داخل الدولة وخارجها بغية تقديم محتوى تعليمي رقمي ذي جودة عالية يمكن طلبتنا من تطوير مهاراتهم وقدراتهم المعرفية.

منصة مدرسة

وتفصيلا تتيح منصة مدرسة إحدى مبادرات مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية والتي تم تدشينها في 2018 وتضمّ 5000 درس تعليمي بالفيديو تشمل مواد الفيزياء والكيمياء والأحياء، والرياضيات والعلوم العامة وتغطّي مختلف المناهج الدراسية، من رياض الأطفال وحتى الصفّ الثاني عشر. وإلى جانب الفيديوهات التعليمية، تضمّ مدرسة تمريناتٍ وتطبيقات في مختلف المواد العلمية بما يرفد العملية التعليمية في إطار تكاملي. وتمّ إعداد وإنتاج هذه الفيديوهات التعليمية بالاستناد إلى أحدث مناهج التعليم العالمية، ضمن خطة تعريب وإنتاج مدروسة تمّت فيها مراعاة احتياجات الطلبة التعليمية في شتى المراحل الدراسية، كما تم تطبيق أرقى المعايير والضوابط الفنية في اختيار المواد العلمية، وتعريبها، ومواءمتها وفق المناهج المعتمدة في الدول العربية، وذلك من خلال تحدي الترجمة وتقدم مدرسة خدماتها التعليمية لأكثر من 50 مليون طالب ماجروهيل أما «ماجروهيل mc Graw Hill» فهي منصة حلول تعلّم موائمة تغطي مناهج الرياضيات والعلوم من رياض الأطفال للصف الثاني عشر حيث تشتمل على ما يقارب 1334 درسًا في العلوم و2131 درسًا في الرياضيات ويندرج تحت هذه المنصة عدة منصات أخرى داعمة لها تراعي مستويات الطلبة وتخاطب اهتماماتهم المتنوعة.

منصة ألف

فيما تقدم منصة «ألف» المطبقة في 150 مدرسة محتوى تعليميا داعما للمناهج المدرسية حيث تحتوي المنصة على ما يزيد على 2000 درس رقمي وتتيح المنصة الوصول إلى أي طفل في أي مكان وفي أي وقت وتشتمل على عدة خصائص منها إمكانية التدخل المبكر لمعالجة أي ضعف في الأداء الأكاديمي.

أكسفورد

وتقدم أكسفورد Oxford University press مصادر تعليمية متخصصة بما فيها من كتب رقمية وأنشطة تفاعلية وأدوات تساعد في عملية التعليم والتعلم وتسهم منظمة الكولدج بورد College Board وهي منظمة تعليمية عالمية تدعم التعليم الإلكتروني من خلال تقديم مقررات متخصصة لاجتياز الاختبارات العالمية بشكل مباشر وهي مدعمة بمقاطع فيديو وجلسات مراجعة للاختبارات وأيضا مجموعة متنوعة من التقييمات الرقمية لأسئلة الاختيار من متعدد والأسئلة المجانية وغيرها.

نهلة وناهل

وبدورها تقدم منصة نهلة وناهل أكثر من 1000 كتاب إلكتروني عربي وفق مستويات عدّة مع مجموعة من التمارين المرتبطة بها وتتيح الفرصة للمتعلّم التقدّم بمستويات القراءة المختلفة وفق ما ينجزه من قراءة الكتب التي تتيحها وتمكن المنصة المشرفين عليها من إنشاء واجبات متخصصة لطالب واحد أو عدة طلاب.

كود دوت أورج

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ويشجع موقع كود دوت اورج code.org الإلكتروني الطلبة على تعلم علوم الكمبيوتر إذ يشتمل الموقع الإلكتروني على دروس برمجة مجانية من مرحلة رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية ويشترك فيه قرابة 15% من طلبة العالم كما يوفر الموقع دروسا تخصصية في المفاهيم المتعلقة بالمواطنة الرقمية والحوسبة والبرمجة واللوغاريتمات والتسلسل والبيانات والذكاء الاصطناعي لمختلف المراحل الدراسية.

ماتيفيك

وتتيح منصة ماتيفك Matific أكثر من 2000 فيديو تعليمي باللغتين العربية والإنجليزية تستهدف منهج الرياضيات وتقدّم تجربة تعلّم من خلال الألعاب وبإمكان هذه المنصة بحسب خصائصها تعيين الدورات الدراسية للطلبة تلقائيًا استنادًا إلى مجموعة من المعلومات التي تعتمد على بيانات وتقنيات متوائمة ومتطورة تتمكن من خلالها المنصة معرفة مستويات الطلبة كما تقدم المنصة ورش عمل عبر مختبرات تفاعلية تساعد المعلمين والطلبة على استكشاف مفاهيم وأساليب الرياضيات وتوفر ماتيفيك العديد من أوراق العمل التكيفيّة التي تفوق أوراق تدريب الرياضيات التقليدية.

TWIG

وتوفر منصة Twig أكثر من 1700 مقطع فيديو باللغة الإنجليزية من بينهم 300 مقطع فيديو باللغة الإنجليزية المبسطة كما توفر 750 مقطع فيديو باللغة العربية، بالإضافة لما يزيد على 150 حزمة موارد تعليمية وأكثر من 130 خطة لدروس الرياضيات ويندرج تحتها عدة منصات كمنصة Tigtag التي توفر أكثر من 800 فيديو باللغة الإنجليزية، إلى جانب 140 فيلمًا باللغة الإنجليزية المبسطة فيما تتيح منصة منصة Tigtag jr للصغار 100 مقطع فيديو باللغة الإنجليزية، و49 خطة درس، وأكثر من 50 لعبة تعليمية.

أصحاب الهمم

وأفردت وزارة التربية والتعليم كذلك اهتماما خاصا بالطلبة من أصحاب الهمم إذ أتاحت لهم منصة ينمو Ynmo وهي منصة تعليمية عربية أولى من نوعها في هذا المجال تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم من خلال توفير دروس فردية علاجية متخصصة ومناسبة لتنمية مهارات الطلبة وبالإضافة إلى ذلك توفر حلول ليرنتك التعليمية مايزيد عن 14 ألف مادة تفاعلية تعليمية للطلبة تعزز تجربتهم ضمن منظومة التعلم عن بعد.

مايكروسوفت

وكشريك استراتيجي فعال لوزارة التربية والتعليم، أتاحت مايكروسوفت Microsoft برنامج مايكروسوفت تيمز Microsoft Teams مجاناً عبر شبكة وزارة التربية والتعليم وتضم الشبكة أكثر من 32,000 مُعلم و600,000 طالب، حيث يوفر هذا التطبيق كل الميزات اللازمة لتمكين الطلاب من إتمام دراستهم عن بعد من غير وجود أي صعوبات تحول دون سير عملية التعليم على أكمل وجه، وذلك من خلال تقديم أدوات من شأنها مساعدة الطلاب والمعلمين على التواصل والتعاون مع بعضهم البعض - سواء كان هذا التواصل مرئياً أو صوتياً عبر الخيارات الموجودة في البرنامج. ويندرج Microsoft Teams تحت قائمة Office 365 المتوفرة من قبل وزارة التربية والتعليم لكل من المعلمين والطلبة في المدارس الحكومية في الدولة كافةً والتي تم التدرب عليها لكل الطاقم الأكاديمي على مدى لا يقل عن أربع سنوات بغية تمكين كافة عناصر المجتمع التربوي من الاستخدام الأمثل لهذه التقنية.