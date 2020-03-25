«الداخلية» تحيل 64 مخالفاً لقانون مكافحة الأمراض السارية إلى النيابة

أحالت وزارة الداخلية 64 شخصاً من المخالطين لأشخاص ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، إلى النيابة العامة للطوارئ والأزمات بالنيابة العامة الاتحادية، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون الاتحادي رقم 14 لسنة 2014 في شأن مكافحة الأمراض السارية، وعدم اتباعهم الإجراءات والتعليمات الصادرة من الجهات الصحية إليهم وعدم التزامهم بالحجر المنزلي المطبق لمدة 14 يوما.

ويذكر أن مخالفة تلك القوانين والأحكام المتعلقة بمكافحة الأمراض السارية تصل عقوبتها إلى الحبس أو الغرامة.

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