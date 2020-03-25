الامارات | "الطرق والمواصلات" و"شرطة دبي" ترفعان مؤقتاً حظر حركة الشاحنات على شوارع دبي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي والقيادة العامة لشرطة دبي، عن رفع الحظر على حركة الشاحنات التي يزيد وزنها الفارغ على 2.5 طن، لاستخدام جميع الشوارع التي كان يطبق عليها حظر مرور الشاحنات في الإمارة، باستثناء نفقيّ المطار والشندغة، وجسريّ آل مكتوم والعائم، على أن يبقى الحظر المُطبّق سابقاً سارياً على حركة الشاحنات التي تنقل المواد الخطرة.
ويستمر تطبيق هذا القرار حتى انتهاء فترة التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد، ويأتي تسهيلاً لحركة الشاحنات بما يضمن تلبية متطلبات واحتياجات الأسواق من مختلف السلع التموينية.
ودعت هيئة الطرق والمواصلات والقيادة العامة لشرطة دبي، سائقي الشاحنات إلى الالتزام بأنظمة السير والمرور، واستخدام المسارات المخصصة للشاحنات في الطرق الرئيسة في كافة الأوقات.
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