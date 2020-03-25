"المجلس العالمي للتسامح" يشيد بتدابير الإمارات لمواجهة «كورونا»

أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام بإجراءات الوقاية والتدابير الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة فيروس كورونا المستجد(كوفيد - 19)، وذلك حرصا على صحة وسلامة مواطنيها وجميع الموجودين على أرضها.

وقال الجروان في تصريح له، إن المجلس يقدر عالياً العمل الذي تقوم به الإمارات في مواجهة كورونا، وهو ما شهدت له منظمة الصحة العالمية مشيدا بالتعليمات والتوجيهات التي أصدرتها أجهزة الدولة المختلفة، في إطار حرصها على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والزوار، ومن بينها ضرورة التزام المنازل إلا في حالات محددة، إضافة إلى وقف الرحلات الجوية كافة لمدة أسبوعين، وعودة المواطنين والمبتعثين من الخارج..وأكد أن ما تقوم به الدولة من اجراءات واستعدادات طبية وصحية يبعث على الرضا والاطمئنان لدى شعب الامارات والمقيمين والزوار.

وأضاف رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أن استجابة شعب الإمارات والمقيمين والزوار لدعوة الحكومة واجراءاتها الاحترازية خير دليل على ثقتهم في قدرة الدولة على تخطي هذا الظرف الاستثنائي في أقرب وقت، داعياً الجميع إلى الالتزام بتعليمات البقاء في المنازل والتباعد الاجتماعي، حفاظاً على الصحة الشخصية والعامة للمجتمع وأفراده، معرباً عن ثقته بأن دولة الامارات بقيادتها الحكيمة واستجابة شعبها وجميع الموجودين على أرضها ستتخطى قريبا هذه الأزمة الصحية العالمية.