شرطة أبوظبي تحث الجمهور على الالتزام بالتوجيهات حفاظاً على السلامة

اعتمدت شرطة أبوظبي هاشتاغ "ملتزمون ياوطن" و "خلك في البيت" على دورياتها الميدانية، لحث الجمهور على الالتزام، تجسيداً لتوجيهات القيادة حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين باعتباره واجباً وطنياً يحمي من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد. بحسب ما أوردته، اليوم، شرطة أبوظبي عبر تغريدة في حسابها على تويتر.

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