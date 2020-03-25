الامارات | إخلاء المخيمات الشتوية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء المخيمات الشتوية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 مارس 2020
رأس الخيمة - الإمارات اليوم
وجهت بلدية رأس الخيمة بإخلاء جميع المخيمات الشتوية المؤقتة اعتباراً من غدٍ الخميس وحتى إشعار آخر.
ويأتي القرار تماشياً مع توجهات الإمارة الهادفة إلى الحفاظ على الصحة العامة.
ويعد القرار جزءاً من سلسلة متكاملة من التدابير والإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).
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