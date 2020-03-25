الامارات | إخلاء المخيمات الشتوية في رأس الخيمة

شكرا لقرائتكم خبر عن إخلاء المخيمات الشتوية في رأس الخيمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 25 مارس 2020 رأس الخيمة - الإمارات اليوم Advertisements وجهت بلدية رأس الخيمة بإخلاء جميع المخيمات الشتوية المؤقتة اعتباراً من غدٍ الخميس وحتى إشعار آخر. ويأتي القرار تماشياً مع توجهات الإمارة الهادفة إلى الحفاظ على الصحة العامة. ويعد القرار جزءاً من سلسلة متكاملة من التدابير والإجراءات الوقائية الرامية إلى الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19). Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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