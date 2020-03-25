الامارات | "الأرصاد": 3 أيام جديدة من "الأمطار" اعتباراً من نهاية الأسبوع

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد": 3 أيام جديدة من "الأمطار" اعتباراً من نهاية الأسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد، بأن الدولة تتعرض لامتداد منخفض جوي سطحي شرقاً، ومرتفع جوي سطحي غرباً، يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس اليوم صحواً إلى غائماً جزئياً بوجه عام، يصبح غائماً أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية، فيما تزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح غداً، مع فرصة تشكّل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية خاصة شمالاً.

وتوقّع المركز أن يظل الطقس غداً، صحواً إلى غائماً جزئياً، مع استمرار تكوّن السحب شرقاً بعد الظهر (قد تكون ركامية)، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل وصباح الجمعة، لافتاً إلى استمرار احتمال تشكّل الضباب الخفيف على بعض المناطق الشمالية.



وذكر أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها من 16 إلى 26 كم/س، تصل إلى 36 كم/س أحياناً على البحر الذي يكون خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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وأوضح المركز أن طقس الجمعة سيبقى صحواً إلى غائماً جزئياً، يصبح غائماً ليلاً على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية والغربية، مع احتمال سقوط أمطار، فيما يطرأ ارتفاعاً في درجات الحرارة، مؤكداً أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتتراوح سرعتها من 18 إلى 30 كم/س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر الذي يكون متوسط الموج، يضطرب أحياناً ليلاً في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.



وأشار المركز إلى استمرار فرص سقوط أمطار خلال فترات على مناطق متفرقة، خاصة على السواحل وغرب الدولة يوم السبت المقبل، إذ يكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم أحياناً، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة خاصة مع السحب، مثيرة للغبار والأتربة ، وتتراوح سرعتها من 25 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س أحياناً على البحر الذي يكون متوسط إلى مضطرب الموج، خاصة مع نشاط السحب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.



وتوقّع المركز أن يكون يوم الأحد المقبل غائماً بوجه عام، مع أمطار على فترات على مناطق متفرقة، يصاحبها البرق والرعد أحياناً، لافتاً إلى أن الرياح ستكون شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، مثيرة للغبار والأتربة، تتراوح سرعتها من 25 إلى 35 كم/س، تصل إلى 45 كم/س على البحر الذي يكون متوسط الى مضطرب الموج، خاصة مع نشاط السحب في الخليج العربي وفي بحر عمان.