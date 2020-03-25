الامارات | ‏"الشارقة للخدمات الإنسانية" تعفي الأهالي من رسوم الفصل الدراسي الثاني

شكرا لقرائتكم خبر عن "الشارقة للخدمات الإنسانية" تعفي الأهالي من رسوم الفصل الدراسي الثاني والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مدير مدينة الشارقة للخدمات الإنسانية خلال مداخلة لها عبر برنامج الخط المباشر عن إعفاء الأهالي من رسوم الفصل الدراسي الثاني، وذلك تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.
وبينت أن المدينة قامت بتطبيق نظام التعلم عن بعد لكافة المستفيدين من خدماتها، مشيرة إلى أن كلام صاحب السمو حاكم الشارقة يوم أمس وحديثه عن الإرشادات التي قدمها للأهالي أثلجت الصدور والمدينة بدأت بتنفيذها.
وتابعت: قمنا بتنفيذ تعليمات تعميم الموارد البشرية في حكومة الشارقة بإعطاء الإجازات لبعض الفئات من الموظفين، كما قمنا بتفعيل نظام العمل عن بعد، وبادرنا بتعقيم المرافق كافة.
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